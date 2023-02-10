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CatCasino

Обзор CatCasino - обзор, отзывы игроков, новости казино

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VelesG

VelesG

Администратор
Команда форума
Администратор
Модератор
13 Май 2017
21,205
118
vk.com
Credits
¢118,052
Лотерейный билет
100 фриспинов в Candy Bonanza
Обзор CatCasino

logo_catcasino_white.png

CatCasino — новое казино. Мы ориентируемся на игроков из Канады, Норвегии, Финляндии, Германии, Новой Зеландии и России.

Платформа: техническое решение для казино — от SoftGamings. У нас своя биллинг платформа, софт для рассылки емейлов, редиректор, расширенная аналитика. Дизайн — яркий, наши лого и цветовая гамма запоминается, их легко узнать на стриме или среди десятка маленьких фавиконок на сайте. Наш иллюстратор сам рисует персонажей для проекта.

Платежные провайдеры

Снимок.JPG
  • Visa
  • MasterCard
  • Maestro
  • Piastrix минимальный депозит 100р!
  • СБП от 500р!
  • Skrill
  • Neteller
  • EcoPayz
  • Paysafecard
  • Neosurf
  • Idebit
  • Skrill Rapid Transfer
  • Venus Point
  • Mifinity
  • Zotapay i-wallet
  • Astropay Card
  • MuchBetter
  • Interac
  • Mobile Payments
  • Crypto
Фиатные валюты
  • USD
  • EUR
  • RUB
  • KZT
  • CAD
  • NOK
  • PLN
  • UAH
  • NZD
  • UZS
Игровые провайдеры
  • NetEnt
  • Microgaming
  • Play’n’Go
  • Quickspin
  • EGT
  • Amatic
  • BTG
  • Yggdrasil
  • Pragmatic
  • Red Tiger
  • Push
  • Relax
  • Evolution
  • Booongo
  • Playson
Программа лояльности: велкам бонус до 150% на первые 4 депозитов + 150 фриспинов; рандомные промо, ежедневный Cashback 10%, релоад бонусы и регулярные турниры!

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Ретеншн: свой мультиязычный саппорт 24/7, VIP и AWOL менеджеры, CRM система, проактивное общение с игроками и индивидуальные бонусные предложения для игроков, которые базируются на аналитике их игрового поведения.

Лицензия: сайт Catcasino, в составе компании Traflow Media N.V., работающей на основании лицензии выданной Государством Кюрасао под регистрационным номером N.V. #365/JAZ.
 
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VelesG

VelesG

Администратор
Команда форума
Администратор
Модератор
13 Май 2017
21,205
118
vk.com
Credits
¢118,052
Лотерейный билет
100 фриспинов в Candy Bonanza
🔥 5 новинок для незабываемого уик-энда!

Mochimon.jpg

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Проводи больше времени с книжками – это приятно и прибыльно.

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С 25 линиями выплат и множеством захватывающих функций приготовьтесь лететь на Золотом Драконе прямо в банк.

Выбирайте игру и наслаждайтесь выходными на CatCasino!

 
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