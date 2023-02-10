Обзор CatCasino
CatCasino — новое казино. Мы ориентируемся на игроков из Канады, Норвегии, Финляндии, Германии, Новой Зеландии и России.
Платформа: техническое решение для казино — от SoftGamings. У нас своя биллинг платформа, софт для рассылки емейлов, редиректор, расширенная аналитика. Дизайн — яркий, наши лого и цветовая гамма запоминается, их легко узнать на стриме или среди десятка маленьких фавиконок на сайте. Наш иллюстратор сам рисует персонажей для проекта.
Платежные провайдеры
- Visa
- MasterCard
- Maestro
- Piastrix минимальный депозит 100р!
- СБП от 500р!
- Skrill
- Neteller
- EcoPayz
- Paysafecard
- Neosurf
- Idebit
- Skrill Rapid Transfer
- Venus Point
- Mifinity
- Zotapay i-wallet
- Astropay Card
- MuchBetter
- Interac
- Mobile Payments
- Crypto
- USD
- EUR
- RUB
- KZT
- CAD
- NOK
- PLN
- UAH
- NZD
- UZS
- NetEnt
- Microgaming
- Play’n’Go
- Quickspin
- EGT
- Amatic
- BTG
- Yggdrasil
- Pragmatic
- Red Tiger
- Push
- Relax
- Evolution
- Booongo
- Playson
Ретеншн: свой мультиязычный саппорт 24/7, VIP и AWOL менеджеры, CRM система, проактивное общение с игроками и индивидуальные бонусные предложения для игроков, которые базируются на аналитике их игрового поведения.
Лицензия: сайт Catcasino, в составе компании Traflow Media N.V., работающей на основании лицензии выданной Государством Кюрасао под регистрационным номером N.V. #365/JAZ.
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